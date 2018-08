Zweibrücken

Sechs Kandidaten bei Oberbürgermeister-Wahl in Zweibrücken

08.08.2018, 19:21 Uhr | dpa

Nach dem Tod von Oberbürgermeister Kurt Pirmann (SPD) kämpfen am 23. September in Zweibrücken sechs Kandidaten um die Nachfolge. Das teilte die Kommune am Mittwoch unter Berufung auf den Wahlausschuss mit. Demnach treten Marold Wosnitza (SPD), Christian Gauf (CDU), Klaus Peter Schmidt (AfD) sowie die Einzelbewerber Atilla Eren, Thomas Kewel und Andreas Wente an. Sollte kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen, käme es am 14. Oktober zur Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten. Nach schwerer Krankheit war Pirmann am 25. Juni gestorben. Ein Nachfolger muss der Gemeindeordnung zufolge binnen drei Monaten gewählt werden.