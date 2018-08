Hannover

Bericht: Althusmann sieht Ankerzentren auch in Niedersachsen

08.08.2018, 19:35 Uhr | dpa

Niedersachsens Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Bernd Althusmann geht davon aus, dass es auch in Niedersachsen Asyl- und Abschiebezentren geben wird. "Die CDU in Niedersachsen steht den Ankerzentren offen gegenüber", sagte Althusmann im Sommerinterview bei NDR 1 Niedersachsen. Der Koalitionspartner SPD habe zwar eine andere Auffassung. "Ich erwarte aber keinen Konflikt deswegen in der großen Koalition in Niedersachsen." Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) hatte sich kürzlich gegen große Ankerzenten in ländlicher Umgebung ausgesprochen. "Das ist nachvollziehbar", sagte Althusmann. Es gehe darum, vernünftig und humanitär arbeitende Zentren zu bilden.