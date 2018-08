Cottbus

Cottbuser verteidigen Tabellenspitze: 2:2 gegen Unterhaching

08.08.2018, 21:10 Uhr | dpa

Energie Cottbus hat in der neuen Drittliga-Saison in einem verrückten Spiel die Tabellenführung verteidigt. Der Lausitzer Fußballclub trennte sich am Mittwoch im eigenen Stadion von der SpVgg Unterhaching 2:2 (0:1), nachdem die Gäste noch zwei Minuten vor dem Ende mit 2:0 geführt hatten. Mit zwei Treffern innerhalb von zwei Minuten war Kapitän Marc Stein der Mann des Abends. Damit bleibt der Aufsteiger FC Energie nach dem 3. Spieltag mit sieben Punkten überraschend auf Rang eins.

Luca Marseiler (42. Minute) und Stephan Hain (84.) hatten die Gäste vor 8 024 Zuschauern in Führung gebracht. Der starke Stein (88., 90.) glich in der hektischen Schlussphase, die Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz und sein Kollege Claus Schromm nach Roten Karten auf der Tribüne erlebten, noch aus.

Nach vielen Chancen für beide Team in der ersten Halbzeit fiel den Gastgebern zunächst nicht viel Konstruktives ein, doch Energie stemmte sich mit Wucht und Entschlossenheit gegen die drohende Niederlage. Ein Kopfballtreffer und ein erfolgreicher Schuss von Stein nach Vorarbeit von Kevin Scheidhauer waren die Belohnung.