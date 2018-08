Ostfildern

U-Bahn durch Fahrrad auf Bahngleisen beschädigt

08.08.2018, 22:23 Uhr | dpa

Unbekannte haben ein Fahrrad auf die Gleise der U-Bahn in Ostfildern gelegt und so einen Unfall ausgelöst. Der Lokführer habe das Rad im Gleisbett in der Nacht zum Mittwoch zu spät erkannt und sei darüber gefahren, teilte die Polizei mit. Dadurch seien die U-Bahn sowie das Gleisbett beschädigt worden. Die Bahn musste zur Reparatur zurück ins Depot fahren. Zur Höhe des Schadens lagen keine Angaben vor. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.