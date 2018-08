Bakum

Autofahrer stirbt bei Unfall mit Lkw auf A1

08.08.2018, 22:44 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall mit einem Lkw ist ein Autofahrer auf der Autobahn 1 bei Vechta tödlich verunglückt. Der Mann sei mit seinem Wagen am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Laster aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Zwei weitere Insassen des Autos wurden schwer verletzt. Die A1 war noch am späten Abend in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt.