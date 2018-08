Stuttgart

Wirtschaftsministerium plant weitere Wohnraumförderung

09.08.2018, 03:41 Uhr | dpa

Ein neues Förderinstrument, das Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) heutein Stuttgart vorstellen will, soll für mehr Wohnraum sorgen. "Durch den Wohnraummangel haben inzwischen auch immer mehr Menschen mit mittleren Einkommen Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden", heißt es zur Begründung beim Landeswirtschaftsministerium. Mit dem neuen Instrument soll deshalb "preiswertes" Wohnen oberhalb der Grenzen des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden. Es ergänzt nach Angaben des Ministeriums das Programm "Wohnungsbau BW 2018/2019", das im April in Kraft trat und bis 2019 Fördermittel in Höhe von einer halben Milliarde Euro beinhaltet.