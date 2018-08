Gedenkstätte Auschwitz

Begegnung junger Juden und Muslime in Auschwitz

09.08.2018, 03:49 Uhr | dpa

Junge Juden und muslimische Geflüchtete gedenken heute gemeinsam im größten ehemaligen deutschen Konzentrationslager Auschwitz der Opfer der Schoah. Die Gedenkfeier findet im Rahmen einer vom Zentralrat der Muslime (ZMD) in Deutschland und der Union progressiver Juden (UdJ) organisierten Bildungsreise statt. Mit der Aktion machen sich die Verbände gegen Antisemitismus in Deutschland stark. Auf ihre Einladung hin sollen sich die 25 Teilnehmer - junge Juden sowie syrische und irakische Geflüchtete - bei einer fünftägigen Reise im südpolnischen Oswiecim mit dem Holocaust und deutscher Geschichte auseinandersetzen. In Deutschland machten zuletzt immer wieder Übergriffe auf Juden Schlagzeilen, teils auch von muslimischen Tätern.

Die Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 26 Jahren leben unter anderem in Schleswig-Holstein und Thüringen. Die Ministerpräsidenten beider Bundesländer, Daniel Günther (CDU) und Bodo Ramelow (Linke), werden ebenfalls zur interreligiösen Gedenkveranstaltung auf dem Gelände des ehemaligen Vernichtungslagers erwartet. In Auschwitz-Birkenau wurden während des Zweiten Weltkrieges mindestens 1,1 Millionen Menschen von den Nazis ermordet. Die meisten der Opfer waren Juden.