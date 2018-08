Berlin

Linkspolitiker will Seilbahn als öffentliches Verkehrsmittel

09.08.2018, 05:29 Uhr | dpa

Die Seilbahn in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn sollte nach Meinung des Linkspolitikers Kristian Ronneburg in Zukunft als öffentliches Verkehrsmittel genutzt werden. Es sei nicht akzeptabel, dass der Senat eine Einbindung der Bahn in das Tarifsystem des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg ablehne, sagte Ronneburg der Deutschen Presse-Agentur. Er schlug nach Auslaufen der Verträge mit dem jetzigen Betreiber einen Test dazu vor, um Erfahrungen zu sammeln und zu schauen, wie das Angebot bei den Berlinern ankommt. "Der Test sollte mindestens ein Jahr dauern, damit er auch ein realistisches Bild liefert."

Die Seilbahn war 2017 von der Leitner AG aus Südtirol als Attraktion für die Internationale Gartenausstellung (IGA) gebaut worden. Nach dem Ende der Schau betreibt das Unternehmen die Seilbahn seit 1. Dezember 2017 im Auftrag der landeseigenen Berlin Grün GmbH. Der Vertrag läuft bis 2020 und könnte verlängert werden.

Im Entwurf für den neuen Nahverkehrsplan des Senats steht, die Seilbahn erfülle nicht die Anforderungen an ein Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs. "Die von ihr bedienten Bereiche sind im Sinne der Daseinsvorsorge bereits hinreichend durch das umliegende Busliniennetz und den U-Bahnhof Kienberg erschlossen." Ronneburg hingegen geht davon aus, dass die Seilbahn sehr wohl zu einer besseren Anbindung des Stadtteils beitragen kann.