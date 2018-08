Hamburg

Junge Frau tot: Leiche von tatverdächtigem Vater gefunden

09.08.2018, 05:35 Uhr | dpa

Ein 49 Jahre alter Mann soll seine 24-jährige Tochter in Hamburg-Hamm getötet haben. Der Tatverdächtige flüchtete und kündigte zuvor seinen Suizid an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der anschließenden Fahndung wurde den Angaben zufolge in Hamburg-Billstedt die Leiche des Tatverdächtigen an einem Strommasten gefunden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler informierte der tatverdächtige Deutsche seine von ihm getrennt lebende Ehefrau am Mittwochvormittag per Textnachricht darüber, die gemeinsame Tochter getötet zu haben. Außerdem kündigte er seinen Suizid an. Die Frau alarmierte die Polizei.

Weil den Beamten an der Wohnung der Tochter in einem Mietshaus im Stadtteil Hamm nicht geöffnet wurde, ließen sie die Tür gewaltsam öffnen. Die Polizisten entdeckten die Leiche einer jungen Frau, die durch "Gewaltanwendung am Hals" getötet worden sein soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei der Toten um die 24-Jährige handelt. Warum der Vater seine Tochter tötete, war zunächst unklar.