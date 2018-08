Schwerin

Nur wenige E-Autos in MV: Mehr Ladestationen geplant

09.08.2018, 05:41 Uhr | dpa

Der Mecklenburger Energieversorger Wemag (Schwerin) will in seinem Versorgungsgebiet ein eigenes Netz an Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichten. Die erste von zunächst sieben Ladestationen soll heute am Markt der Kleinstadt Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) in Betrieb genommen werden. Neben der Sorge um unzureichende Reichweiten der Fahrzeuge gelten die noch großen Lücken bei den Ladestationen insbesondere in ländlichen Regionen als Bremse für Elektromobilität. Nach Angaben des Energieministeriums in Schwerin existierten Ende September 2017 landesweit an 173 Standorten 308 Ladepunkte. An 17 dieser Standorte gab es die Möglichkeit zum Schnellladen.