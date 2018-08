Sachsenhagen

Unbekannter Stoff in Flüchtlingsunterkunft ausgetreten

09.08.2018, 05:44 Uhr | dpa

Wegen Übelkeit und Atemwegsreizungen sind zehn Menschen aus einer Flüchtlingsunterkunft in Sachsenhagen (Kreis Schaumburg) ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, trat am Mittwochabend ein unbekannter Stoff in dem Gebäude aus. Möglicherweise handelte es sich dabei um Kühlflüssigkeit eines Kühlschranks. Dies konnte die Polizei in der Nacht jedoch nicht abschließend bestätigen.