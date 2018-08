Andernach

Vier Verletzte bei Wohnhausbrand in Andernach

09.08.2018, 05:50 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) sind vier Menschen verletzt worden - darunter drei Kinder. Das Feuer sei am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte ein Bewohner die Flammen bereits größtenteils gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung wurden er sowie die Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren ins Krankenhaus gebracht.