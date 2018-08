Oberwiera

Autos von Fahrbahn geschleudert: Zwei Schwerverletzte

09.08.2018, 05:52 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Oberwiera (Kreis Zwickau) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 60-jähriger Autofahrer war beim Abbiegen am Mittwochabend mit seinem Wagen ungebremst gegen ein anderes Auto geprallt, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Fahrer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.