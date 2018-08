Offenbach am Main

Gewitter, orkanartige Böen und Starkregen in NRW erwartet

09.08.2018, 07:20 Uhr | dpa

Am Donnerstag müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen vielerorts auf heftige Gewitter einstellen. Vom Mittag an müsse mit schweren Sturmböen, teils auch mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von 105 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit.

Mancherorts könnten sich womöglich sogar Tornados bilden. Hinzu kommen heftiger Starkregen und Hagel. Über mehrere Stunden seien Regenmengen von bis zu 75 Liter pro Quadratmeter möglich, sagte ein Sprecher des DWD. Welche Regionen besonders betroffen sind, ließ sich zunächst noch nicht absehen. Die Gewitter sollen am Mittag im Westen des Landes beginnen. Der Osten sei vom Nachmittag an betroffen, sagte ein Sprecher. Mit Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad wird es wieder etwas kühler.