Burg (bei Magdeburg)

Mülltonnen brennen auf Schulhof

09.08.2018, 08:06 Uhr | dpa

Auf einem Schulhof in Burg (Jerichower Land) haben mehrere Mülltonnen gebrannt. Vermutlich zündeten Brandstifter die Behälter in der Nacht zu Donnerstag an, wie die Polizei mitteilte. Die vier Tonnen und Container brannten vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.