Tribsees

Nach A20-Unfall mit Toten: Ermittlungen

09.08.2018, 08:38 Uhr | dpa

Nach dem Unfall mit zwei Toten auf der Autobahn 20 bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Unfallverursacher aufgenommen. Der 36-jährige Geländewagenfahrer aus Dänemark wird sich nach derzeitigem Stand wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verantworten müssen, wie ein Sprecher der Behörde am Donnerstag in Stralsund erklärte. Der Beschuldigte war im Rückreiseverkehr am Sonntag mit großer Wucht auf einen Kleinwagen am Stauende aufgefahren. Zwei Frauen im Kleinwagen starben, vier Menschen - auch der Unfallverursacher - wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Rostock an der Stelle, die wegen der im Sumpf abgesackten A20 über eine Umleitung befahren werden muss. Dort kommt es regelmäßig zu Rückstau. Warum der 36-Jährige nicht rechtzeitig bremste, sei noch unklar. Dazu soll er noch angehört werden.

Der Kleinwagen war durch den Aufprall in die Luft geschleudert worden und auf dem Dach liegen geblieben. Die 34-jährige Fahrerin und die 31 Jahre alten Beifahrerin - beide aus Rostock - starben am Unfallort. Durch die Wucht wurden drei weitere Autos und ein Motorrad in- und aneinander geschoben. Der Motorradfahrer, eine 21 Jahre alte Autofahrerin und ihr Kind wurden zudem schwer verletzt.

Sachverständige der Dekra prüfen laut Staatsanwaltschaft derzeit den Unfallhergang. Ihr Gutachten soll in einigen Wochen vorliegen.