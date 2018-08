Landsberg am Lech

Küchenausrüster Rational verdient mehr: Prognose erhöht

09.08.2018, 10:27 Uhr | dpa

Der Großküchen-Ausrüster Rational hat im ersten Halbjahr deutlich zulegen können. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern kletterte von Januar bis Juni um 8 Prozent auf 90,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag berichtete. Im ersten Quartal war der Wert im Vergleich zum Vorjahr noch gesunken. Auch den Umsatz konnte die Firma aus Landsberg am Lech steigern, hier ging es in den ersten sechs Monaten um 11 Prozent auf 367,3 Millionen Euro aufwärts. Besonders stark sei das Wachstum zuletzt in Nordamerika gewesen, hieß es.

Rational erhöhte auch seine Prognose für das Gesamtjahr 2018. Bei den Erlösen wird nun ein Plus von 10 bis 12 Prozent erwartet. Die Aussichten seien positiv, begründete der Vorstand den gestiegenen Optimismus. Zuvor hatte die Prognose bei einem Wachstum im hohen einstelligen Bereich gelegen.