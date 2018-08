Stuttgart

Vier deutsche Tanz-Paare bei German Open auf dem Podest

09.08.2018, 10:33 Uhr | dpa

Am zweiten Wettkampftag der 32. German Open Championships in Stuttgart haben deutsche Tanz-Paare vier Medaillen geholt. Die deutschen Vizemeister und Weltranglisten-Zweiten Alin-Andrei Beca/Michelle Nazarenus vom Schwarz-Weiß-Club Pforzheim wurden am späten Mittwochabend im Youth Standard Zweite. Bronze sicherten sich bei den Juniors II Latein David Jenner/Elisabeth Tuigunov vom TSC Residenz Münster.

Bei den Senioren I steuerten Fabian Wendt/Anne Steinmann als Zweite (TC Spree-Athen Berlin) und Victor Fischer/Alexandra Rehn als Dritte (Gelb-Schwarz-Casino München) in der Stuttgarter Liederhalle Edelmetall bei.

Rising Stars stehen noch am Anfang ihrer Karriere in der Hauptklasse oder sind gerade von den Amateuren zu den Profis gewechselt. Weil die 24 Besten der Weltrangliste nicht startberechtigt sind, haben sie eine Final- oder Medaillenchance. Die nutzten bei den Standard-Amateuren die Polen Michal Zacharewicz/Katarzyna Czyzyk, die alle fünf Tänze gewannen, und Yuan Cao/Ximeng Wang. Die Chinesen sicherten sich knapp vor den Russen Stepan Podduew/Margarita Sibelewa den Silberplatz. Für die Italiener Simone Carabellese/Lucia Cafagna lohnte sich mit dem Titel bei den Profi-Rising Stars in der Standard-Sektion der Wechsel zu den Profis.