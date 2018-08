Bad Dürkheim

"Hut ab": Wolfgang Ambros über Lindenbergs Spätwerk

09.08.2018, 11:44 Uhr | dpa

Der österreichische Liedermacher Wolfgang Ambros (66; "Schifoan") ist beeindruckt vom Spätwerk seines Kollegen Udo Lindenberg (72). "Dass der noch mal so ein Album gemacht hat wie sein letztes, das sensationell gut geworden ist, davor kann ich nur den Hut ziehen", sagte er der Zeitung "Die Rheinpfalz" (Donnerstag). Er wünsche sich sehr, dass ihm auch noch einmal "so ein Wurf" gelinge. "Also so könnt` ich mir das vorstellen. Dass ich solange warte, bis ich all die Dinge zusammen habe, die es mir wert sind", sagte Ambros. Allerdings habe er ja noch ein paar Jahre Zeit, bis er so alt sei wie Lindenberg, meinte er augenzwinkernd.