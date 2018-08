Milzau

A 38: Auf- und Abfahrt Merseburg-Nord ab Montag dicht

09.08.2018, 11:51 Uhr | dpa

Die Auf- und Abfahrt Merseburg-Nord der Autobahn 38 in Richtung Göttingen ist ab Montag gesperrt. Wie das Verkehrsministerium am Donnerstag in Magdeburg mitteilte, werden die Asphaltdecken der Fahrbahnen erneuert. Rund zwei Wochen sollen die Arbeiten dauern.

Wer aus Richtung Leipzig kommend die A 38 in Merseburg-Nord verlassen will, sollte weiter bis zur Anschlussstelle Bad Lauchstädt fahren, dort auf die Gegenfahrbahn in Richtung Leipzig wechseln und so zur Abfahrt Merseburg-Nord kommen. Autofahrern, die in Merseburg-Nord auf die A 38 auffahren wollen, empfiehlt das Ministerium, zunächst in Richtung Leipzig zu fahren und dann in Merseburg-Süd auf die Richtungsfahrbahn Göttingen zu wechseln.