Unterhaching

Später Doppelschlag: SpVgg Unterhaching vergibt Sieg

09.08.2018, 12:07 Uhr | dpa

Für die SpVgg Unterhaching wäre mehr drin gewesen. Die Mannschaft von Trainer Claus Schromm bleibt in der noch jungen Drittligasaison zwar ungeschlagen, die Bayern verschenkten am Mittwochabend bei Energie Cottbus aber einen Sieg. "Wenn man in der 84. Minute das 2:0 macht, darf uns das nicht passieren, dass das Spiel unentschieden endet, was natürlich ärgerlich ist", resümierte Schromm nach dem 2:2 (1:0).

Luca Marseiler (42. Minute) und Stephan Hain (84.) schossen die Unterhachinger in Front. Vor 8041 Zuschauern im Stadion der Freundschaft glich Marc Stein mit einem Doppelschlag (88., 90.) noch aus. Und das obwohl die Cottbusser Fußballer nach Gelb-Rot gegen Tim Kruse (89.) sogar in Unterzahl waren. Die Spielvereinigung ist mit fünf Punkten aus drei Partien nun Tabellensiebter.