Greven

Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Münster

09.08.2018, 13:18 Uhr | dpa

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Flughafen Münster/Osnabrück sind die beiden Insassen ums Leben gekommen. Das sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Münster am Donnerstag. Wegen der Rettungsmaßnahmen wurde der Flugbetrieb an dem Regionalflughafen eingestellt.