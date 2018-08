Darmstadt

Nächtlicher Müllbrand in Entsorgungsunternehmen

09.08.2018, 13:20 Uhr | dpa

Brennender Müll in einem Entsorgungsunternehmen in der Darmstädter Innenstadt hat in der Nacht zum Donnerstag die Feuerwehr beschäftigt. Der Einsatz habe bis in den Morgen gedauert, teilten die Brandschützer mit. Mit Hilfe eines Baggers wurde der Müll auseinandergezogen, um an den Brandherd zu gelangen. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Müll selbst entzündet hat. Ein Schaden sei nicht entstanden.