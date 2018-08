Unfälle

Zwölf Leichtverletzte bei Busunfall

09.08.2018, 13:23 Uhr | dpa

Bei einem Unfall zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen in Osthessen sind zwölf Menschen leicht verletzt worden. Dabei handelte es sich um Insassen des Busses, wie ein Polizeisprecher in Fulda mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Busfahrer am Donnerstag auf der Autobahn 7 zwischen Homberg/Efze und Bad Hersfeld-West offenbar überholt und war beim Einscheren gegen den Lkw geraten. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser. Fünf weitere Reisende, die unversehrt blieben, wurden in Hotels untergebracht. Die Autobahn in Richtung Süden wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.