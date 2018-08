Rülzheim

Schlange im Garten sorgt für Polizeieinsatz

09.08.2018, 14:56 Uhr | dpa

Eine große Schlange in einem Garten in Rülzheim hat für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die erschrockene Eigentümerin des Gartens habe den Notruf alarmiert, teilte die Polizei in Germersheim am Donnerstag mit. Es habe sich bei dem etwa ein Meter langen Tier jedoch nur um eine für Menschen harmlose Ringelnatter gehandelt. Dies sei am Mittwoch mit Hilfe des Reptiliums in Landau ermittelt worden. Das Tier durfte daher in dem Garten bleiben.