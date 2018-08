Bad Karlshafen

Brandstifter zündelt im Reinhardswald

09.08.2018, 17:38 Uhr | dpa

Die Polizei sucht nach einem Brandstifter, der im Reinhardswald bei Helmarshausen gezündelt hat. Wie die Polizei in Kassel am Donnerstag mitteilte, war das Feuer am Mittwochnachmittag an einem Parkplatz von einem Zeugen entdeckt worden. Die Feuerwehr habe die Flammen sofort löschen können. Der Sachschaden sei daher nur gering. Nach den ersten Ermittlungen hatte der bislang unbekannte Täter mit einem Grillanzünder das Feuer entfacht.