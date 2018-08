Mainz

Unwetter behindert den Bahnverkehr

09.08.2018, 17:48 Uhr | dpa

Ein Unwetter hat am Donnerstag den Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz und im Saarland beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn sperrte wegen umgestürzter Bäume oder Ästen in der Oberleitung mehrere Strecken, wie sie im Internet mitteilte. Betroffen waren die Strecken Mainz-Koblenz, Mainz-Mannheim sowie Saarbrücken-Forbach. Es komme zu Verspätungen.