Halle (Saale)

Lokführer-Engpass bei Abellio führt zu Zugausfällen

09.08.2018, 18:01 Uhr | dpa

Weil Lokführer fehlen, muss der Bahnbetreiber Abellio zahlreiche Zugverbindungen im Süden Sachsen-Anhalts streichen. Betroffen sind an diesem und am kommenden Wochenende Regionalzüge zwischen Halle und Weißenfels sowie Halle und Eisleben, teilte Unternehmenssprecher Matthias Neumann am Donnerstag mit. Auch die Verbindung Erfurt-Sangerhausen ist betroffen. Ausfallende Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Reisende sollten sich vor Abfahrt online oder an den Bahnhöfen über die Änderungen informieren, hieß es.

Grund dafür sind Engpässe beim Lokführer-Personal, hieß es. Zum einen seien sehr viele Lokführer in der Haupturlaubszeit gleichzeitig im Urlaub. Zum anderen würden im laufenden Betrieb zahlreiche Kollegen für die Fahrt im Diesel-Netz geschult. Abellio übernimmt die Strecken ab Mitte Dezember von der Deutschen Bahn und dem Harz-Elbe-Express.