Holzappel

Person im Herthasee vermisst: Suchaktion abgebrochen

09.08.2018, 18:19 Uhr | dpa

Die Suche nach einer vermissten Person im Herthasee bei Holzappel (Rhein-Lahn-Kreis) ist am Donnerstag ohne Ergebnis geblieben. Am Vormittag hätten Zeugen an dem Gewässer einen Hilferuf gehört beziehungsweise einen Menschen untergehen sehen, teilte die Polizeiinspektion in Diez mit. Es handele sich vermutlich um eine 69-jährige Frau aus Holzappel. Ein am See stationierter Rettungsschwimmer suchte sofort, konnte die Frau aufgrund des trüben Wassers und starken Seegrasbewuchses aber nicht sehen. Auch der Einsatz von Tauchern und der Feuerwehr habe keinen Erfolg gebracht. Die Suche sei aufgrund eines aufziehenden Unwetters abgebrochen werden. Am Freitag soll sie weitergehen.