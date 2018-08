Augsburg

Jungwölfe im Landkreis Bayreuth unterwegs

09.08.2018, 19:15 Uhr | dpa

Zwei Jungwölfe sind im oberfränkischen Landkreis Bayreuth unterwegs. Sie wurden am 2. August von einer automatischen Kamera im Veldensteiner Forst abgelichtet, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Es handele sich in diesem Jahr um den ersten Nachweis von Wolfswelpen in Bayern. Die Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern vor Ort seien informiert worden. Der Veldensteiner Forst ist ein 6000 Hektar großes Waldgebiet, das überwiegend im Landkreis Bayreuth liegt.

Seit 2006 sind in Bayern immer wieder einzelne Wölfe nachgewiesen worden. In der Regel handele es sich dabei um durchziehende Jungtiere, die entweder aus der Alpenpopulation oder der mitteleuropäischen Flachlandpopulation stammen, so das Landesamt.

Standorttreue Wolfspaare gibt es den Angaben zufolge in Bayern seit Anfang 2018 im Veldensteiner Forst. Außerdem gebe es seit Ende 2016 je ein standorttreues Paar auf dem oberpfälzischen Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) und grenzüberschreitend im Bayerischen Wald. Im Bayerischen Wald waren im August des vergangenen Jahres die ersten Jungwölfe bei freilebenden Tieren in Bayern seit rund 150 Jahren nachgewiesen worden.