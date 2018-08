Hamburg

Hamburger Tunnel nach Wasserrohrbruch gesperrt

09.08.2018, 20:17 Uhr | dpa

Bei Bauarbeiten in der Nähe des Bahnhofs Altona in Hamburg ist es zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Wie die Polizei am Donnerstagabend bestätigte, ist eine Wasserleitung versehentlich angebohrt worden. Daraufhin musste der Lessingtunnel für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Auch die Baugrube war geflutet. Ein Statiker wurde zu Hilfe gerufen. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.