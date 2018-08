Dublin

Piloten-Streik beginnt bei Ryanair: Flughafen Hahn betroffen

09.08.2018, 20:40 Uhr | dpa

Passagiere des irischen Billigfliegers Ryanair brauchen am (morgigen) Freitag vor allem Geduld - auch am Hunsrück-Flughafen Hahn. Wegen koordinierter Pilotenstreiks in mehreren europäischen Ländern haben die Iren insgesamt von ihren 2400 geplanten Flügen rund 400 abgesagt. Schwerpunkt ist Deutschland, wo wegen des auf 24 Stunden beschränkten Streiks der Vereinigung Cockpit (VC) 250 Flüge annulliert wurden.

Vor allem am frühen Morgen wird dem Plan zufolge kaum ein Ryanair-Flieger von einem deutschen Flughafen abheben. Auf der Hahn-Internetseite war am Donnerstag zeitweise eine Reihe von Flugausfällen aufgelistet - später wurden die Angaben gelöscht. Im Laufe des Freitags finden dann einige Flüge statt mit Maschinen, die aus anderen, nicht bestreikten Ländern landen und auch wieder starten.

Europaweit sind rund 55 000 Passagiere betroffen, davon gut 42 000 in Deutschland. Sie konnten umbuchen oder sich ihre Tickets erstatten lassen. Weitere Entschädigungen lehnt Ryanair ab. Der Flughafen Hahn teilte mit: "Wir sind auf alle Situationen gut vorbereitet und kümmern uns nach Kräften um die Passagiere."

Der Ausstand sollte am Freitag um 03.01 Uhr beginnen und am Samstag um 02.59 Uhr enden. Die Piloten streiken für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter. Weitere Streiks in der Urlaubszeit hat die VC nicht ausgeschlossen, will sie aber mit einer Frist von 24 Stunden vorher ankündigen.