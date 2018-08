Berlin

Siebenkämpferin Schäfer als EM-Dritte mit Medaillenchancen

09.08.2018, 21:14 Uhr | dpa

Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer startet mit Medaillenchancen in den zweiten Siebenkampf-Tag bei der Leichtathletik-EM in Berlin. Nach vier Disziplinen liegt die 26-Jährige von der LG Eintracht Frankfurt mit 3848 Punkten auf Rang drei. Ihr Rückstand auf die Führende Katarina Johnson-Thompson aus Großbritannien beträgt 169 Zähler. Zweite ist die Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien mit 3930 Punkten.

"Das ist eine gute Ausgangslage. Es war ein solider erster Tag", sagte Schäfer am Donnerstagabend im ZDF. "Für mich ist diese Saison halt so eine Achterbahnfahrt." Dabei konnte sie jeweils solide Leistungen zeigen, schaffte aber keinen außergewöhnlichen Ausreißer nach oben.

Louisa Grauvogel von der LG Saar geht als Siebte mit 3785 Zählern in die abschließenden drei Disziplinen am Freitag. "Es macht mir unheimlich Spaß hier im Stadion zu sprinten. Ich bin hinten raus etwas fest geworden", sagte die laufstarke 21-Jährige. Über 200 Meter stellte sie mit 23,10 Sekunden eine persönliche Bestzeit auf. "Aber ich habe noch so viele Jahre vor mir und kann noch einiges verbessern."

Als dritte deutsche Starterin ist die Leverkusenerin Mareike Arndt mit 3668 Zählern vorerst Zehnte. "Ich find's einfach unglaublich, hier zu starten. Perfekter erster Tag", schwärmte die 26-Jährige.