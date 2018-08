Friedrichshafen

Initiative plant großen Putztag am Rhein

10.08.2018, 00:16 Uhr | dpa

Bei einem Aktionstag wollen Umweltschützer den Müll an den Ufern des Rheins beseitigen und damit ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung setzen. Wie die Initiative Rhine CleanUp mitteilte, wollen dazu ehrenamtliche Helfer die Uferbereiche von der Quelle in der Schweiz bis hin zur Mündung in den Niederlanden reinigen. Auf einer Pressekonferenz im Dornier Museum in Friedrichshafen heute wollen die Veranstalter erzählen, wie die Aktion am 15. September im Großraum Bodensee ablaufen soll. Dabei soll es nicht nur um das Projekt selbst, sondern auch um den aktuellen Stand der Vorbereitungen gehen.