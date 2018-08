Saalburg-Ebersdorf

Techno-Musikfestival "SonneMondSterne" beginnt

10.08.2018, 01:07 Uhr | dpa

Am Ufer des Bleiloch-Stausees in Südthüringen wummern wieder die Elektrobeats. Heute beginnt dort das Techno-Festival "SonneMondSterne", zu dem bis Sonntag Zehntausende Fans elektronischer Musik erwartet werden. Sie können Auftritte von rund 250 internationalen Musikern und DJs erleben, darunter absolute Szene-Größen wie Paul Kalkbrenner, David Guetta und Steve Aoki. Acht große Bühnen sind aufgebaut, ein DJ-Boot dreht jede Stunde eine Runde auf dem See. Das Festival gilt als eines der größten für elektronische Musik in Deutschland. Es ist restlos ausverkauft.