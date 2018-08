Sandersdorf-Brehna

Spatenstich für neue Papierfabrik in Sandersdorf-Brehna

10.08.2018, 01:35 Uhr | dpa

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld fällt heute der Startschuss für den Bau einer neuen Papierfabrik. Zum ersten Spatenstich werden Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) in Sandersdorf-Brehna erwartet. Die bereits in Sachsen-Anhalt tätige Progroup AG will 375 Millionen Euro in das Werk zur Herstellung von Wellpappenrohpapier aus Altpapier investieren. In der Fabrik sollen nach Unternehmensangaben rund 140 neue Arbeitsplätze entstehen. Auch der Bau eines Kraftwerks, das die neue Anlage mit Dampf und Strom versorgen soll, ist geplant.