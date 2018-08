Flörsheim am Main

Fünf Menschen bei Unfall schwer verletzt

10.08.2018, 05:35 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Flörsheim am Main (Main-Taunus-Kreis) sind fünf Menschen schwer verletzt worden - darunter zwei Kleinkinder. Eine 81-jährige Autofahrerin war beim Abbiegen mit ihrem Wagen gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die schwer verletzte Seniorin wurde am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht - ebenso ein Ehepaar mit zwei Kindern im Alter von vier Monaten und einem Jahr, die in dem anderen Wagen saßen. Ein weiterer Autofahrer, gegen dessen Wagen eines der Unfallautos nach dem Zusammenstoß geprallt war, wurde leicht verletzt.