Schwerin

Großes Publikumsinteresse für "Kleines Fest im großen Park"

10.08.2018, 05:47 Uhr | dpa

Der niederländische Clown Frans spricht während einer Veranstaltung Besucher an. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern laden wieder zum farbenfrohen Spektakel in den barocken Schlosspark von Ludwiglust. Für das am Freitag (18.00 Uhr) beginnende "Kleine Fest im großen Park" wurden etwa 25 Bühnen aufgebaut, auf denen Komödianten, Akrobaten und Musiker Kostproben ihres Könnens geben. Dazu gehören Dauergast Clown Frans, das italienische Akrobatik-Duo Kaos und der Comedian Frank Fischer. Zu dem zweitägigen Kleinkunst-Fest werden erneut rund 18 000 Gäste erwartet. Nach Angaben der Organisatoren gibt es nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse. Das "Kleine Fest im großen Park" ist wieder die mit Abstand besucherstärkste Veranstaltung der Festspiele MV.