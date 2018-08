Hamburg

Hamburg will Afghanen weiter nur eingeschränkt abschieben

10.08.2018, 06:41 Uhr | dpa

Hamburg wird auch weiter nur terroristische Gefährder, Straftäter oder sogenannte Identitätstäuscher nach Afghanistan abschieben. Den Plänen des CSU-geführten Bundesinnenministeriums, mit monatlichen Flügen künftig alle ausreisepflichtigen Afghanen ohne Duldung notfalls zwangsweise in ihre Heimatländer zurückzubringen, will der rot-grüne Senat angesichts der unklaren Sicherheitslage vorerst nicht folgen, verlautete aus der Innenbehörde. In Hamburg lebten Ende Juli 746 ausreisepflichtige Afghanen, davon 638 mit einer Duldung. Insgesamt wurden in diesem Jahr bereits 16 Afghanen aus Hamburg abgeschoben.