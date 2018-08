Kaiserslautern

"Nacht der Tiere": Zoo feiert 50-jähriges Bestehen

10.08.2018, 07:11 Uhr | dpa

Ein Löwenkater gähnt in seinem Gehege. Foto: Sebastian Willnow/Archiv (Quelle: dpa)

Mit einer großen "Nacht der Tiere" feiert der Zoo Kaiserslautern an diesem Wochenende sein 50-jähriges Bestehen. Begonnen hatte es 1968 mit dem Schimpansen Bimbo, dem Löwen Simba und der größten afrikanischen Zwergziegenherde in den Tierparks Europas. "Seither haben wir uns zu einer der wichtigsten Erholungs- und Freizeiteinrichtungen für die Stadt Kaiserslautern entwickelt", sagte Zoo-Geschäftsführer Matthias Schmitt. Rund 700 Tiere und über 100 Arten sind am Jubiläumswochenende (11./12. August) zu betrachten.

Zur "Nacht der Tiere" am Samstag werden ab 10.00 Uhr Eintrittspreise "wie früher" in Höhe von 1,00 Euro und 0,50 Euro erhoben. Auf einem Teil des Areals lädt ein mittelalterliches Dorf zum Erkunden ein.

Nach einer Nachtführung sowie einer Abendveranstaltung des Falkners wird der Zoo in ein Farbenmeer getaucht. Die Beleuchtung bildet den feierlichen Abschluss der "Nacht der Tiere". Das Kinderprogramm wird auch am Sonntag noch einmal zwischen 10.30 Uhr und 17.00 Uhr angeboten.