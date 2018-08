Zeitz

Männer streiten sich: 42-Jähriger sticht zu

10.08.2018, 09:42 Uhr | dpa

Bei einem Streit hat ein 42-Jähriger in Zeitz (Burgenlandkreis) einen Mann mit einem Messer verletzt. Die beiden Männer gerieten am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache auf der Straße in einen Disput, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der 42-Jährige nahm daraufhin ein Messer und verletzte den 45-Jährigen. Das Opfer erlitt nur leichte Verletzungen und wurde ärztlich behandelt. Beide waren zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung betrunken.