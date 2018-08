Gotha

13-Jähriger von Straßenbahn mitgeschleift und verletzt

10.08.2018, 09:42 Uhr | dpa

Ein 13-Jähriger ist von einer Straßenbahn in Gotha mitgeschleift und schwer verletzt worden. Der Junge fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Rad über eine Straße und stoppte vor einer stehenden Tram, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Straßenbahn von der Haltestelle losfuhr, trat auch der Jugendliche langsam in die Pedale. Allerdings bemerkte er nicht, dass zeitgleich aus der anderen Richtung eine Straßenbahn zur Haltestelle einfuhr. Der Fahrer konnte nicht bremsen, kollidierte mit dem jungen Radfahrer und schleifte ihn einige Meter mit. Der 13-Jährige erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen.