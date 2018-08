Wipfratal

Eifersüchtiger Ex-Freund beschädigt Auto von Kontrahent

10.08.2018, 09:44 Uhr | dpa

Aus Eifersucht hat ein 32-Jähriger in Wipfratal (Ilm-Kreis) das Auto seines Kontrahenten beschädigt. Der Mann ließ am Donnerstagabend Luft aus allen vier Reifen am Wagen des 29-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend trat er einen Außenspiegel ab, zerschnitt ein Kabel und beschädigte die Schlösser des Wagens. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der 32-Jährige dem neuen Partner seiner Ex-Freundin eins auswischen wollte.