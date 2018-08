Amelinghausen

Heideblütenfest startet ohne Raketen

10.08.2018, 11:23 Uhr | dpa

In Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) beginnt am Samstag (20.00 Uhr) die Zeit der Heideblütenfeste. Das traditionelle Feuerwerk bei der Eröffnungsfeier am Lopausee fällt wegen der lange anhaltenden Trockenheit in diesem Jahr aus. Stattdessen soll verstärkt auf eine Lasershow gesetzt werden, teilten die Veranstalter mit. Die Raketen des Höhen-Feuerwerks würden bis zu 200 Meter hoch geschossen und könnten im Umkreis von einem Kilometer niedergehen. "Dieser Bereich ist nicht zu kontrollieren", sagte Hans-Jürgen Pyritz, Vorsitzender des Heideblütenvereins. An der Entscheidung würde auch Regen nichts ändern.

Höhepunkt der neuntägigen Feierlichkeiten in Amelinghausen ist am 19. August die Wahl der Königin mit anschließendem Festumzug. Junge Männer aus der Umgebung haben auch beim 69. Heideblütenfest wieder die Chance, zum Heidebock gewählt zu werden.

In der Lüneburger Heide gibt es in den kommenden Wochen eine ganze Reihe weiterer Blütenfeste. Schneverdingen beginnt seines am 23. August, drei Tage später wird dort eine neue Regentin gekrönt. Auch in Wittorf im Kreis Lüneburg wird dann gefeiert, in Meißendorf im Landkreis Celle vom 24. bis zum 26. August. Auch in Wittorf, Meißendorf und anderen Orten werden Königinnen gekürt.