Rostock

Appell: Windenergiebranche braucht klare Zusage

10.08.2018, 11:26 Uhr | dpa

Der Bundesverband WindEnergie hat einen Appell an die Bundesregierung zum weiteren Ausbau der regenerativen Energieerzeugung gerichtet. "Unmittelbar nach der Sommerpause braucht es eine klare Zusage, mit welchem Zeit- und Mengengerüst beim Ausbau der Erneuerbaren Energie die Koalition die Energiewende weiterführen will", sagte Verbandspräsident Hermann Albers am Freitag in Rostock zum Auftakt der Fachkonferenz RostockWind. Seit Juli 2017 schaue die Politik zu, wie die Energiewende zum Stehen komme. "Die zukünftige Konkurrenzfähigkeit der leistungsstarken deutschen Windindustrie wird dadurch in ihrem Kern gefährdet." Es bestehe die Gefahr, dass wichtiges Knowhow verloren geht und Wertschöpfung ins Ausland verlagert wird.