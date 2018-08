Eimeldingen

80-Jähriger will mit Rollstuhl auf die Autobahn

10.08.2018, 12:51 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat in Eimeldingen (Kreis Lörrach) einen 80 Jahre alten Rollstuhlfahrer davon abgehalten, auf die Autobahn 98 aufzufahren. Der 37-Jährige bemerkte am Donnerstag den Mann in seinem Gefährt auf der Autobahnauffahrt. Er stieg aus und sprach den Rollstuhlfahrer an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dieser drehte im Gespräch um und fuhr die Auffahrt entgegen der Fahrtrichtung zurück auf die Bundesstraße. Nach rund 100 Metern hielt er auf einem Rasthof und wurde dort von der Polizei aufgegriffen. Die Beamten brachten den 80-Jährigen zurück in sein Seniorenheim.