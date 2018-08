Lutherstadt Wittenberg

Knapp 2,5 Millionen Euro für Förderschule

10.08.2018, 12:53 Uhr | dpa

Mit fast 2,5 Millionen Euro Fördergeld kann der Landkreis Wittenberg die Förderschule Pestalozzi in Wittenberg sanieren. Die Summe komme von der EU und dem Land, teilte die Staatskanzlei in Magdeburg am Freitag mit. Mit dem Geld sollen unter anderem das Dach, die Fassade und die Bodenplatten des 1982 erbauten Gebäudes erneuert werden. Im vergangenen Schuljahr lernten den Angaben zufolge 145 Kinder an der Pestalozzi-Schule.

Die Förderung ist laut Staatskanzlei Teil des Programms "Stark III". Es wurde vor mehr als zehn Jahren ins Leben gerufen, um die Sanierung von Schulen, Kindertagesstätten, Sport- und Museumseinrichtungen in Sachsen-Anhalt zu unterstützen.