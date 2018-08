Schlüsselfeld

Polizei fahndet nach Gerüst-Gaunern

10.08.2018, 13:02 Uhr | dpa

Mit einem 280 Quadratmeter großen Baugerüst im Gepäck sollen Diebe in Oberfranken getürmt sein. Für den Abtransport müssen die Unbekannten in Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) einen Lastwagen oder ein größeres Fahrzeug mit Anhänger verwendet haben, wie die Polizei am Freitag über den Vorfall aus der Vorwoche mitteilte. Mitten in der Nacht hatten sich die Gerüst-Gauner an einem Neubau in einem Gewerbegebiet zu schaffen gemacht und das fünf Etagen hohe Gerüst abmontiert. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus.