Offenbach am Main

Hitzesommer pausiert in Rheinland-Pfalz und im Saarland

10.08.2018, 14:23 Uhr | dpa

Mit viel Sonne und maximal 30 Grad steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland ein entspanntes Sommerwochenende bevor. Vor allem am Samstag bleiben die Höchsttemperaturen moderat bis 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Teilweise ziehen Wolken über beide Bundesländer. Es bleibt aber trocken bei frischem Westwind. In der Nacht zum Sonntag ist es meist gering bewölkt und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad, in Tälern des Berglandes etwa 7 Grad. Am Tag scheint meist die Sonne bei 26 bis 30 Grad, in der Eifel bei 24 Grad.

In der Nacht zum Montag bleibt es bei geringer Bewölkung niederschlagsfrei. Es kühlt auf 15 bis 10 Grad ab. Tagsüber wird es zunächst heiter in beiden Bundesländern. Nach Angaben der DWD-Meteorologen bilden sich aber im Tagesverlauf von Westen her zunehmend Wolken. Am Nachmittag muss mit Regen und Gewittern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 30 Grad.