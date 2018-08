Berlin

Kleinkind stirbt nach Sturz aus Fenster

10.08.2018, 14:23 Uhr | dpa

Ein 21 Monate altes Mädchen ist am Freitagvormittag in Berlin-Reinickendorf aus dem Fenster gefallen und gestorben. Die Wohnung liegt im achten Stock eines Hochhauses in der Finsterwalder Straße im Märkischen Viertel. Rettungskräfte hätten noch versucht, das Kleinkind zu reanimieren, sagte ein Polizeisprecher. Ob die Eltern zum Zeitpunkt das Unfalls zu Hause waren, ist noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt, wie es zu ihm kommen konnte.